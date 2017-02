später lesen Eurobahn Erneut Kollision an Bahnübergang in Warendorf Teilen

Twittern





2017-02-02T06:22+0100 2017-02-02T06:22+0100

Wegen eines Zusammenstoßes einer Eurobahn mit einem Auto musste die Bahnstrecke bei Warendorf am Mittwochabend für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es ist bereits der zweite Zwischenfall in kurzer Zeit in der Region.