Frau stirbt nach Messerstich in Euskirchen

In Euskirchen ist am Samstag eine Frau bei einem Streit von ihrem Partner angegriffen worden. Er verletzte sie mit einem Messer. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.

Laut Polizei waren die 33 Jahre alte Frau aus Euskirchen und ihr 32 Jahre alter Mann aus Aachen am Samstag gegen 23.15 Uhr in ihrer Wohnung in Streit geraten. Dabei habe der Mann der Frau Stichverletzungen zugefügt, denen sie wenige Stunden später im Krankenhaus erlag.

Die Ermittlungen übernahmen die Bonner Mordkommission und die Bonner Staatsanwaltschaft.

(lsa)