Der Fall Sami A. beschäftigt die Behörden nun seit mehr als zehn Jahren. Bislang war es nicht möglich ihn abzuschieben. Wie stehen Sie dazu?

Christian Haardt Ich finde es sehr bedauerlich, dass es nicht möglich ist, ihn abzuschieben. Aber wir leben nun mal in einem Rechtsstaat mit einer klaren Trennung zwischen Exekutive und Judikative. Die Exekutive hat über die Jahre immer wieder Anträge gestellt, um Sami A. nach Tunesien zurückzuschicken. Aber die Gerichte, haben immer wieder entschieden, dass das nicht zu verantworten sei.

Aber Sie finden das falsch?

Haardt Ich fände es sehr gut, wenn es möglich wäre, Menschen mit einem solchen Hintergrund abzuschieben. Aber meiner Erfahrung nach entscheiden Gerichte auch immer auf der Basis von Fakten, die nicht alle der Öffentlichkeit bekannt sind. Es ist eine schwierige Entscheidung, die man, wie gesagt angesichts des Rechtsstaates, nur akzeptieren kann.

Wurde über den Fall zwischen Opposition und Stadtverwaltung diskutiert?

Haardt Nein. Das wäre sicherlich der Fall gewesen, wenn die Verwaltung nicht schon mehrfach versucht hätte, ihn nach Tunesien zurück zu schicken. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Man hat sehr intensiv versucht, ihn abzuschieben. Die Gerichte haben aber eben anders entschieden.

Wie finden Sie es, dass Sami A. 1168 Euro Sozialleistungen pro Monat bekommt?

Haardt Das will ich ganz klar sagen: Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sami A. Geld bekommt. Das ist der zweite Aspekt, den es eigentlich zu überdenken gilt. Sollen solche Leute wirklich finanzielle Leistungen bekommen oder reicht es nicht, wenn sie Sachleistungen erhalten? Ich fände es besser, wenn man es nicht über finanzielle Mittel lösen würde. Aber er hat nun mal einen rechtlichen Anspruch darauf. Daran lässt sich nichts ändern bis die Legislative, also die Politik, nicht etwas an den Gesetzen ändert. Es gibt ja solche Überlegungen im Bundestag, aber ob und wann sie Umsetzung finden, muss sich erst zeigen.