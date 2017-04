Einsätze wegen Ruhestörung: Explodiertes Haus in Dortmund – Polizei rückte siebenmal dorthin aus

Explodiertes Haus in Dortmund – Polizei rückte siebenmal dorthin aus

Die Polizei war im vergangenen Jahr mehrmals zu der Adresse gerufen worden, an der am Freitag ein Haus explodierte. Bei den Einsätzen ging es etwa um Ruhestörung. Der Mann, der das Mehrfamilienhaus gesprengt haben soll, ist weiterhin nicht vernehmbar. Von Sebastian Fuhrmann

Eine Sprecherin der Polizei Dortmund sagte unserer Redaktion, es habe im zurückliegenden Jahr sieben Einsätze an dem am Freitagmorgen explodierten Haus gegeben, unter anderem wegen Ruhestörung. Ob die sieben Einsätze alle von dem Mann verursacht wurden, dem vorgeworfen wird, das Mehrfamilienhaus absichtlich in die Luft gesprengt zu haben, ist indes unklar. Die Polizei könne aktuell nur die Zahl der Einsätze rekonstruieren, sagte die Sprecherin.

Bei der Explosion war eine 36-Jährige Frau ums Leben gekommen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 48-jährigen Verdächtigen wegen Mordes und mehrfach versuchten Mordes.

Polizeieinsatz in Nacht vor Explosion

Auch in der Nacht vor der Explosion hatte es beim Verdächtigen einen Einsatz wegen Ruhestörung gegeben. Nachbarn hatten wegen lauter Klopfgeräusche die Polizei gerufen. "Wir waren dort, danach war Ruhe", sagte die Sprecherin der Polizei.

Unmittelbar nach der Explosion war bekannt geworden, dass der Mann offenbar psychisch auffällig gewesen war. Ebenfalls bekannt ist, dass der 48-Jährige einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung hinter sich hat. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund war das Mitte Februar. Die Polizei hatte eigenen Angaben zufolge beim Ordnungsamt eine Untersuchung des Mannes angeregt.

Ermittler werten weiterhin Spuren am Tatort aus. Es werde noch "einige Zeit" dauern, bis die Spurensuche in den Trümmern abgeschlossen sei, sagte die Sprecherin. Derweil werden weitere Zeugen vernommen. Wann der 48-Jährige selbst befragt werden kann, ist noch unklar. Er war bei der Explosion des Hauses schwer verletzt worden und schwebt noch immer in Lebensgefahr.