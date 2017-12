Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW In Duisburg wollten zwei Junge Männer am Samstag (4. November 2017) verhindern, dass ihre Mutter in ein anderes Krankenhaus verlegt wird. Gemeinsam mit einem Freund prügelten sie sich vor dem St. Johannes-Hospital mit Polizisten und Rettungskräften. Zwei Polizisten erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Ein Feuerwehrmann musste mit einer Armverletzung stationär im Krankenhaus bleiben. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art in den vergangenen Monaten. Wir haben Fälle aus dem Jahr 2017 zusammengetragen.

Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW Silvester 2017 In der Silvesternacht sind Feuerwehrleute und Helfer Opfer brutaler Übergriffe geworden. In Duisburg wird zum Beispiel ein Helfer verletzt, als Böller in einen Rettungswagen geworfen wurden. In Dortmund wird aus einer Gruppe von fast tausend Menschen gezielt Böller auf Polizisten und in die Menschenmenge geworfen.

Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW 13. Februar Zwei Zivilfahnder werden in Dortmund von drei Männern verprügelt. Sie sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Als ihnen ein Auto im Weg steht, steigt laut Polizei einer der Beamten aus und bittet den Fahrer, das Auto ein bis zwei Meter vorzufahren. Der 19-jährige Fahrer beschimpft den Polizisten darauf. Als der Beamte nach dem Grund für das aggressive Verhalten fragt, steigt der Fahrer aus dem Auto und droht dem Polizisten. Der Beifahrer schlägt auf den Polizisten ein. Der Kollege steigt aus dem Fahrzeug und gibt sich als Polizist zu erkennen, was aber nicht hilft. Stattdessen bekamen die Männer Verstärkung von einem weiteren 19-Jährigen. Zusammen schlagen und treten sie auf die Beamten ein. Erst als die Polizei Verstärkung bekommt, sind die Gewaltattacken auf die Zivilpolizisten beendet. Zwei Männer werden festgenommen, einer konnte fliehen. Die Beamten sind nach dem Vorfall vorerst dienstunfähig.

Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW 14. September Die Polizei nimmt vier Männer aus Erkelenz fest. Sie sollen mit einer Luftdruckpistole in Duisburg auf einen Polizisten und seinen Diensthund geschossen haben. Weder der Beamte, noch sein Hund oder der Streifenwagen werden laut Polizei getroffen.

Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW 10. Oktober In einem Wohnheim für Jugendliche in Remscheid haben nach Angaben der Polizei zwei junge Männer unter Androhung von Gewalt Geld von einer Person gefordert haben. Als die Polizei die Situation schlichten will, schlägt einer der Männer den Angaben zufolge mit einem Koffer auf einen Polizisten ein. Die beiden jungen Männer waren laut Polizei 16 und 17 Jahre alt.

Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte 2017 in NRW 6. November Weil ein 28 Jahre alter Duisburger mit Haftbefehl gesucht wird, klingelt um 2 Uhr eine Zivilstreife bei ihm zu Hause in Duisburg. Der Mann weigert sich laut Polizeibericht vehement, seine Strafe anzutreten, und schlug und trat nach den Polizistinnen. Erst als die Beamtinnen seine Arme mit Handschellen fixiert haben, lässt er sich ins Gewahrsam bringen.