Familie sucht per Facebook nach ihrem Vater

Seit Freitag wird ein 55-jähriger Arzt aus Dülmen vermisst. Nicht nur die Polizei, sondern auch seine Familie sucht intensiv nach dem Mann – via Facebook. Inzwischen sind zahlreiche Hinweise eingegangen.

Rainer Heintzen aus Dülmen war zuletzt am Donnerstag gegen 13.30 Uhr gesehen worden, laut Polizei verschwand er aus seiner Gemeinschaftspraxis am Overbergplatz in Dülmen und soll mit seinem Auto, einem silbernen VW Golf, unterwegs sein. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der Mann könnte sich auch im Raum Düsseldorf aufhalten, das Ehepaar ist dort nach Angaben der Polizei Coesfeld mehrfach ausgegangen.

Die Familie des Arztes sucht ebenfalls intensiv nach dem Mann – mit gleich mehreren Beiträgen auf Facebook. "Rainer Heintzen ist nämlich nicht nur der vermisste Arzt aus Dülmen sondern auch und vor allem unser Papa. Wir sind krank vor Sorge und wollen nichts mehr als unseren Papa zurück", heißt es in einem Beitrag.

Wir bitten euch weiterhin um Mithilfe. Bitte achtet auf einen solchen VW Golf (s. Bild) mit dem Kennzeichen COE RH 789... Posted by Helena Charlotte on Freitag, 24. Februar 2017

Immer wieder bitten sie darum, die Fotos und Beiträge zu teilen, auch wenn man nicht aus dem Münsterland komme, "damit wir unseren Papa wieder zurück bekommen". Auch auf Englisch und Niederländisch wurde der Hilfeaufruf veröffentlicht. Allein der Beitrag vom frühen Sonntagmorgen wurde mehr als 36.000 Mal geteilt.

Bitte helft uns weiterhin unseren Papa zu finden! Alles erdenklich Mögliche haben wir bereits getan - es ist für uns als... Posted by Helena Charlotte on Sonntag, 26. Februar 2017

Am Montagmorgen galt der 55-Jährige noch immer als vermisst. Durch die öffentlichen Suchaufrufe seien aber zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Diesen gehe man derzeit nach, die ganz heiße Spur sei aber noch nicht dabei.

Die Info der Familie, dass es inzwischen "verstärkte Hinweise darauf" gebe, "dass er gegen seinen Willen von uns gegangen ist", will die Polizei so aber nicht bestätigen. "Wir gehen nach wie vor von einem Vermisstenfall aus", sagte der Sprecher.

