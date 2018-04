später lesen Messerangriff Mann in Familien-Freizeitpark in Düren lebensgefährlich verletzt 2018-04-16T12:13+0200 2018-04-16T12:02+0200

In einem Freizeitpark in Düren ist am vergangenen Samstag ein 20-jähriger Mann aus London von Jugendlichen schwer verletzt worden. Sie traten auf den Mann ein und stachen mit einem Messer zu.

Sabine Kricke Crossmedia-Journalistin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Journalistin bei RP Online. zum Autorenprofil schließen