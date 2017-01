später lesen Mülheim Familienvater stirbt nach Gasaustritt in Wohnung Teilen

Twittern





2017-01-04T06:39+0100 2017-01-04T06:39+0100

Ein Familienvater ist bei einem Gasunglück in seiner Wohnung in Mülheim an der Ruhr ums Leben gekommen. Seine Frau und Kinder sowie vier weitere Personen erlitten Kohlenmonoxid-Vergiftungen.