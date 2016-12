Mehrere Personen haben in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag die Fassade des Energieunternehmens RWE in Essen beschmiert. Vier Verdächtige konnten gefasst werden.

In der Nacht gegen 3.30 Uhr fiel dem Sicherheitsdienst die Gruppe am RWE-Gebäude am Opernplatz auf, berichtet die Polizei. Als die Gruppe entdeckt wurde, schüttete sie die Farb-Eimer aus. An den Wänden fanden sich Anarchie- Zeichen und Sprüche.

Die dunkel gekleidet und maskierten Täter flüchteten in Richtung Stadtpark. Hier wurden vier von ihnen schließlich von der Polizei gefasst, die nach eigenen Angaben auch Maskierungen und mit Farbe beschmutzte Kleidung bei den Männern gefunden hat. Zwei der Männer gelten als Wohnungslose, darunter ein 20-Jähriger aus Hamburg und ein 24-Jähriger. Die beiden anderen Personen konnten bislang nicht identifiziert werden, berichtet die Polizei. Die Gruppe wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.

