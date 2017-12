später lesen Bergisch Gladbach Feuerwehr befreit Frau aus Nudelmaschine 2017-12-29T15:50+0100 2017-12-29T15:50+0100

Eine Mitarbeiterin einer Hotelküche hat sich die Hand am Freitag so fest in einer Nudelmaschine eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste.

