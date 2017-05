später lesen Essen Feuerwehr findet 87-Jährige tot bei Schwelbrand 2017-05-04T17:52+0200 2017-05-04T17:52+0200

Feuerwehrleute haben am Donnerstag bei einem Einsatz in Essen eine leblose alte Frau in ihrer Wohnung gefunden.

Woran die 87-Jährige starb, war zunächst nicht klar, für ein Fremdverschulden gibt es laut Mitteilung der Feuerwehr keine Anzeichen.