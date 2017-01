später lesen Olsberg im Sauerland Feuerwehr findet leblose Seniorin bei Schwelbrand-Einsatz Teilen

2017-01-30

In der verrauchten Küche einer Wohnung in Olsberg im Sauerland hat die Feuerwehr am Montag eine 81 Jahre alte Frau leblos aufgefunden. Sie starb wenig später. Auf dem Herd hatte eine Wärmeflasche geschmort.