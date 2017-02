Feuerwehr in Mülheim: Feuerwehr rettet Kater Paul aus verrauchter Wohnung

Die Mülheimer Feuerwehr hat Kater Paul aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Die Besitzerin konnt ihn wieder in die Arme schließen.

Die Bewohnerin der Brandwohnung in dem Mehrfamilienhaus hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, musste den Kater aber zurücklassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtet. Ein Löschtrupp ging unter Atemschutz am Morgen in die Wohnung im zweiten Obergeschoss und holte Paul heraus.

Der Brandherd in der Küche war schnell unter Kontrolle. Nach kräftigem Lüften konnten Frau und Tier wieder zurück.

(lnw)