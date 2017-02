später lesen Prozess in Bonn Flüchtling setzte eigene Unterkunft in Brand - Fünf Jahre Haft FOTO: dpa, mg tmk FOTO: dpa, mg tmk 2017-02-28T15:57+0100 2017-02-28T15:57+0100

Weil er seine Flüchtlingsunterkunft anzündete, ist ein Asylsuchender in Bonn zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Mechernich, in dem er untergebracht war, angezündet.