NRW-Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Steinmeier fordert Respekt für Ehrenamtliche der Tafeln

In der Diskussion um den umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel hat Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier zu Respekt für die Ehrenamtler aufgefordert. Er könne und wolle "diesen Fall" nicht beurteilen, sagte er am Montag in Aachen.

