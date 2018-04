später lesen Bundespräsident zu Besuch in NRW Steinmeier fordert mehr Wertschätzung für berufliche Bildung FOTO: dpa, rwe exa FOTO: dpa, rwe exa 2018-04-20T11:37+0200 2018-04-20T11:41+0200

Frank-Walter Steinmeier hat in Düsseldorf erneut mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung gefordert. Der Bundespräsident tritt außerdem am Freitag im Ruhrgebiet die letzte Station seiner NRW-Reise an.

Marcel Romahn Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Marcel Romahn (mro) ist Redakteur bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen