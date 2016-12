Ruppichteroth im im Rhein-Sieg-Kreis: Frau über mehrere Monate von Ehepaar misshandelt

Ein Ehepaar aus Ruppichteroth soll eine junge Frau über mehrere Monate misshandelt und eingesperrt haben. Die Eheleute sind angeklagt wegen Körperverletzung mit Freiheitsberaubung sowie Vergewaltigung in neun Fällen.

Laut Anklageschrift sollen sich die Taten zwischen August 2013 und Februar 2014 ereignet haben. Wie die Misshandlungen ans Licht kamen und warum erst jetzt Anklage erhoben wurde, konnte ein Sprecher des zuständigen Landgerichts in Bonn am Dienstag nicht sagen. Kurios ist aber: Schon im Mai 2015 wurden die Angeklagten wegen Freiheitsberaubung an der selben Frau verurteilt. Sie erhielten damals eine Geldstrafe.

Fest steht bislang, dass das Opfer mit der Frau (28) und dem Mann (48) nicht verwandt ist, während des Tatzeitraums aber in deren Haus wohnte. Laut Anklage soll die heute 26-Jährige nicht permanent eingesperrt gewesen sein, sondern jeweils nach den Misshandlungen, bis die Verletzungen nicht mehr sichtbar waren. Der Mann soll das Opfer etwa mit einer Reitgerte, einem Kochlöffel und einem Gürtel geschlagen haben.

Wann der Prozess gegen das Ehepaar beginnt, ist noch unklar.

(emy)