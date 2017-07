später lesen Mordkommission ermittelt in Frechen Verdächtiger stellt sich nach Messerstichen der Polizei 2017-07-04T14:10+0200 2017-07-04T14:10+0200

In Frechen ist am Wochenende ein 26-Jähriger durch mehrere Messerstiche ums Leben gekommen. Am Montag stellte sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei.