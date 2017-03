später lesen Meteorologischer Frühlingsanfang Am Samstag kommt ein Hauch von Frühling nach NRW FOTO: dpa, pdz fux FOTO: dpa, pdz fux 2017-03-01T10:01+0100 2017-03-01T11:57+0100

Am Aschermittwoch ist meteorologischer Frühlingsanfang. Mit einem Wetterumschwung ist laut Experten jedoch in den kommenden Tagen nicht zu rechnen. Lediglich am Wochenende gibt es einen kurzen Vorgeschmack auf den Frühling.

Marcel Romahn Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Marcel Romahn (mro) ist Redakteur bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen