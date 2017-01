Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Gevelsberg hat sich am Morgen ein Auto überschlagen. Fünf Personen, darunter ein Kleinkind, wurden dabei verletzt.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Die Feuerwehr wurde kurz vor acht Uhr an die Unfallstelle gerufen. In Höhe der Auffahrt Gevelsberg auf der A1 in Richtung Köln hatte sich ein Auto mit fünf Personen, darunter ein Kleinkind, überschlagen. Alle Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden nach Wuppertal ins Krankenhaus gebracht. Die drei weiteren Verletzten, darunter auch das kleine Kind, kamen nach Hagen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz, zusätzlich waren zwei Notärzte und drei Rettungswagen vor Ort. Der Einsatz sei erschwert worden, weil man sich mit den Verletzten nur schwer habe verständigen können, so die Feuerwehr. Sie sprachen kein Deutsch. Um 9.23 Uhr war der Einsatz beendet.

