Lindlar: Gebäude durch Brand komplett zerstört

2017-01-01T17:47+0100 2017-01-01T17:47+0100

Ein schwerer Brand hat in der Nacht zum Neujahrstag ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Lindlar im Bergischen Land komplett zerstört und einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Verletzt wurde niemand.