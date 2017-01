Neuss, 30. Dezember 2016:



Seit dem Frühjahr 2015 fliegen in NRW-Städten serienweise Geldautomaten in die Luft, verdächtigt wird unter anderem die "Audi-Bande". Allein im Jahr 2016 gab es bis Mai 50 Fälle. Wir zeigen eine Auswahl der Tatorte in der Region:



Neuss, 30. Dezember 2016:

Im Neusser Stadtteil Norf wird in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt. Die Täter entkommen unerkannt, in einem dunklen Audi.

Düsseldorf, 21. Dezember 2016

Im Vorraum des Lichtenbroicher Obi-Markts sprengen Unbekannte einen Geldautomaten. Der Automat war mit roter Sicherheitsfarbe bestückt, so dass zumindest ein Teil der Beute der Täter unbrauchbar ist.

Leverkusen, 21. Dezember 2016

In den frühen Morgenstunden sprengen unbekannte Täter zwei Geldautomaten in einer Santander-Filiale in Leverkusen-Wiesdorf. In Düren nimmt die Polizei wenig später zwei Männer fest, die auch in Leverkusen Automaten gesprengt haben sollen. Mit dem aktuellen Fall sollen sie aber nichts zu tun haben.

Krefeld, 9. Dezember 2016

In der Nacht zum 9. Dezember sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Krefeld-Uerdingen. Zeugen beobachteten drei Verdächtige, die mit einem Auto flohen.

Leverkusen, 21. Oktober 2016

Unbekannte bringen einen Geldautomaten der Sparda-Bank an der Kölner Straße in Opladen zur Explosion. Sie stehlen Bargeld, durch die Sprengung entsteht außerdem hoher Sachschaden.

Solingen, 18. Oktober 2016

In der Nacht zu Dienstag bringen Kriminelle den Automaten der Deutschen Bank in Solingen-Wald zur Explosion. Verletzt wird niemand, der Schaden ist hoch. Die Täter fliehen unerkannt. Die Polizei prüft Parallelen zu einem ähnlichen Fall in Köln.

Frechen, 10. Oktober 2016:

Die Täter sprengen einen Automaten der Commerzbank in der Hauptstraße. Bei einem zweiten Automaten wurde ein Aufbruch versucht. Die Täter flüchten in einem Pkw mit gestohlenen Nummernschildern.

Frechen, 10. Oktober 2016:

Die Täter sprengen einen Automaten der Commerzbank in der Hauptstraße. Bei einem zweiten Automaten wurde ein Aufbruch versucht. Die Täter flüchten in einem Pkw mit gestohlenen Nummernschildern.

Duisburg, 30. September 2016:

Unbekannte schlugen mit einem Vorschlaghammer eine Scheibe ein und jagten den Automaten dann in die Luft.

Ratingen, 15. September 2016:

Unbekannte schlugen mit einem Vorschlaghammer eine Scheibe ein und jagten den Automaten dann in die Luft.

Neuss, 9. September 2016:

Unbekannte schlugen mit einem Vorschlaghammer eine Scheibe ein und jagten den Automaten dann in die Luft.

Brüggen, 29. Juli 2016:

Um kurz vor 3.30 Uhr in der Nacht hat eine Explosion die Borner Straße in Brüggen erschüttert und Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Vier Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt.

Heinsberg, 25. Juli 2016:

In einem Vorraum eines Supermarkts in Heinsberg sprengten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag (25. Juli 2016) einen Geldautomaten.

Dülken, 11. Juli 2016:

In Dülken bei Viersen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in einer Deutschen Bank-Filiale gesprengt. Ein Anwohner hat einen dunklen BMW gesehen, der sich vom Tatort entfernt hatte.

Dormagen, 26. Mai 2016:

Die Täter sprengen gleich zwei Automaten der Sparkasse in Nievenheim. Sie flüchten in einem weißen Audi.

Dormagen, 26. Mai 2016:

Die Täter sprengen gleich zwei Automaten der Sparkasse in Nievenheim. Sie flüchten in einem weißen Audi.



Monheim, 14. April 2016

In einer Bankfiliale werden gleich zwei Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Audi.

Monheim, 14. April 2016

In einer Bankfiliale werden gleich zwei Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Audi.

Emmerich, 21. März 2016

Unbekannt sprengen in Emmerich einen Geldautomaten. Ob sie Beute machen, ist zunächst unklar. Zeugen sehen zwei Personen flüchten.

Mönchengladbach, 2. März 2016:

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Mönchengladbach-Wickrath gesprengt. Das Gebäude ist erheblich beschädigt. Die Täter sind in Richtung A61 geflüchtet.

Essen, 24. Februar 2016:

Unbekannte haben zwei Geldautomaten gesprengt - diesmal im Essener Stadtteil Altenessen. Die beiden Automaten wurden fast zeitgleich beschädigt. Am gleichen Tag wurde auch in Erkelenz ein Automat gesprengt.

Heinsberg, 19. Februar 2016

Unbekannte versuchten, den Automaten der Sparkassen-Filiale an der Erkelenzer Straße zu sprengen.

Herford, 24. Dezember 2015

Nachts gegen 4 Uhr explodiert in der Herforder Innenstadt ein an der Fassade angebrachter Automaten der Sparkasse in die Luft. Die Täter flüchten unerkannt in einem Pkw.

Nettetal, 22. Dezember 2015

Unbekannte sprengten gegen 4 Uhr morgens einen Geldautomaten in einer Postfiliale. Ob und wieviel Beute die Täter gemacht hatten, war nicht klar. Die mutmaßlichen Täter flüchteten nach Zeugenangaben mit einer dunklen Limousine.

Wesel, 18. Dezember 2015

Unbekannte Täter hatten gegen 1.40 Uhr vergeblich versucht, den gepanzerten Geldautomaten zu sprengen. Doch der war so stabil, dass die Täter nicht an das Geld kamen und ohne Beute in zwei Pkw in zwei Richtungen flüchteten.



Die Druckwelle nach der Explosion war so stark, dass sämtliche Fenster und Türen aus ihren Verankerungen gerissen wurden. Einige Glasstücke flogen 20 Meter weit und beschädigten die Wand des angrenzenden Getränkehandels. Ein Statiker musste das Gebäude begutachten.

Rees, 17. Dezember 2015 Unbekannte Täter sprengten gegen 4.47 Uhr einen Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale. Zeugen beobachteten zwei

Unbekannte versuchten in der Nacht erfolglos, einen Geldautomaten einer Sparkasse in Xanten zu sprengen. Die Täter flüchteten ohne Beute.



weniger Die sogenannte "Audi-Bande" wird verdächtigt, seit Frühjahr 2015 in mehreren NRW-Städten Geldautomaten gesprengt zu haben. Eine Chronik der Fälle:Unbekannte versuchten in der Nacht erfolglos, einen Geldautomaten einer Sparkasse in Xanten zu sprengen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

In der Nacht sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Commerzbank-Filiale in Duisburg Hamborn. Über die Höhe der Beute ist bislang noch nichts bekannt. In der Nacht sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Commerzbank-Filiale in Duisburg Hamborn. Über die Höhe der Beute ist bislang noch nichts bekannt. weniger





Kevelaer, 25. November 2015



Am späten Mittwochabend gegen 23.43 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in der Kevelaerer Ortschaft Winnekendonk. Die drei Täter flüchteten nach Polizeiangaben unter anderem mit einem Audi. Durch die Explosion wurde die Sparkassenfiliale erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei trugen die Täter Jogging-Anzüge. Die sogenannte "Audi-Bande" wird verdächtigt, im Sommer und Herbst 2015 in mehreren NRW-Städten Geldautomaten gesprengt zu haben. Eine Chronik der Fälle:Am späten Mittwochabend gegen 23.43 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in der Kevelaerer Ortschaft Winnekendonk. Die drei Täter flüchteten nach Polizeiangaben unter anderem mit einem Audi. Durch die Explosion wurde die Sparkassenfiliale erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei trugen die Täter Jogging-Anzüge. weniger

In diesem Fall waren die Täter nicht erfolgreich: Unbekannte versuchten, einen Geldautomaten der Volksbank in Alpen-Venn zu sprengen. Warum sie scheiterten, ist unklar. Die Polizei fand lediglich das Loch, durch das die Täter vermutlich versuchten, Gas in den Automaten einzuleiten. In diesem Fall waren die Täter nicht erfolgreich: Unbekannte versuchten, einen Geldautomaten der Volksbank in Alpen-Venn zu sprengen. Warum sie scheiterten, ist unklar. Die Polizei fand lediglich das Loch, durch das die Täter vermutlich versuchten, Gas in den Automaten einzuleiten. weniger

Unbekannte haben den Geldautmaten der Volksbank an der Dorfstraße in Twisteden gesprengt. Wieder gingen die Täter nach dem bekannten Muster vor. Sie leiteten Gas ein und lösten eine Explosion aus. Die Unbekannten rasten mit zwei Wagen davon und sind flüchtig. Unbekannte haben den Geldautmaten der Volksbank an der Dorfstraße in Twisteden gesprengt. Wieder gingen die Täter nach dem bekannten Muster vor. Sie leiteten Gas ein und lösten eine Explosion aus. Die Unbekannten rasten mit zwei Wagen davon und sind flüchtig. weniger

In einer Einkaufspassage in Erkrath-Hochdahl sprengten Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten. Betroffen war eine Commerz-Bank-Filiale am Hochdahler Markt. Die Täter sind flüchtig. In einer Einkaufspassage in Erkrath-Hochdahl sprengten Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten. Betroffen war eine Commerz-Bank-Filiale am Hochdahler Markt. Die Täter sind flüchtig. weniger

weniger Unbekannte sprengten gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten im Vorraum der Commerzbank an der Strümper Straße in Meerbusch-Osterath. Die Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. An dem Gebäude der Bank entstand hoher Sachschaden. Hier erfahren Sie mehr zu diesem Vorfall.

Die Täter haben mit einem nicht näher bestimmbaren Sprengmittel einen Geldautomaten der Sparda-Bank im Stadtteil Bissingheim gesprengt. Die Täter entkamen mit Beute in unbestimmter Höhe. weniger Die Täter haben mit einem nicht näher bestimmbaren Sprengmittel einen Geldautomaten der Sparda-Bank im Stadtteil Bissingheim gesprengt. Die Täter entkamen mit Beute in unbestimmter Höhe. Hier gibt es weitere Informationen zu dem Vorfall.

An einem Einkaufszentrum sprengen Unbekannte gleich zwei Bankautomaten. Die Täter machen allerdings keine Beute.

Mehr Infos zu dem Vorfall finden Sie hier. weniger An einem Einkaufszentrum sprengen Unbekannte gleich zwei Bankautomaten. Die Täter machen allerdings keine Beute.

Am frühen Morgen drängen Unbekannte in eine geschlossene Sparkassenfiliale in Krefeld ein und sprengen gleich zwei Geldautomaten. Die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen versagten. weniger Am frühen Morgen drängen Unbekannte in eine geschlossene Sparkassenfiliale in Krefeld ein und sprengen gleich zwei Geldautomaten. Die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen versagten. Mehr Infos zur Sprengung in Gartenstadt finden Sie hier.

Am Mittwochmorgen (21. Oktober 2015) wurde ein ausgebrannter Audi in Niederkrüchten-Elmpt, ganz in der Nähe zur Autobahnauffahrt A52, gefunden. Es soll sich um ein Fluchtfahrzeug der sogenannten Audi-Bande handeln, die zuvor einen Geldautomaten im Kreis Düren gesprengt haben soll.



Weitere Informationen zu der Tat können Sie in unserer Bilderstrecke nach lesen. weniger Am Mittwochmorgen (21. Oktober 2015) wurde ein ausgebrannter Audi in Niederkrüchten-Elmpt, ganz in der Nähe zur Autobahnauffahrt A52, gefunden. Es soll sich um ein Fluchtfahrzeug der sogenannten Audi-Bande handeln, die zuvor einen Geldautomaten im Kreis Düren gesprengt haben soll.

Am Freitag, den 9. Oktober, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Nettetal. Sie flüchteten allerdings ohne Beute, da sie nur die Abdeckklappe des Automaten aufsprengten. In dem Vorraum rauchte es heftig.



Weitere Informationen zu der Tat können Sie in unserem Artikel nach lesen. weniger Am Freitag, den 9. Oktober, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Nettetal. Sie flüchteten allerdings ohne Beute, da sie nur die Abdeckklappe des Automaten aufsprengten. In dem Vorraum rauchte es heftig.

Am frühen Morgen sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Wachtendonk. Die Täter machten sich mit Beute in unbekannter Höhe aus dem Staub.



Weitere Informationen zu der Tat können Sie in unserem Artikel nach lesen. weniger Am frühen Morgen sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Wachtendonk. Die Täter machten sich mit Beute in unbekannter Höhe aus dem Staub.

Unbekannte sprengten einen Geldautomaten, der sich in einem Pavillon auf einem Supermarktparkplatz befand. Nach ersten Ermittlungen flüchteten drei Männer in einem silberfarbenen Kombi vom Tatort. Sie erbeuteten Bargeld in bisher unbekannter Höhe.



Weitere Informationen zu der Tat können sie in unserem Artikel nach lesen. weniger Unbekannte sprengten einen Geldautomaten, der sich in einem Pavillon auf einem Supermarktparkplatz befand. Nach ersten Ermittlungen flüchteten drei Männer in einem silberfarbenen Kombi vom Tatort. Sie erbeuteten Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

In der Neusser Sparkasse gab es eine Explosion. Unbekannte Täter hatten einen Automaten gesprengt. Durch die Detonation wurde der Geldautomat zerstört sowie das Gebäude im Erdgeschoss stark beschädigt. In der Neusser Sparkasse gab es eine Explosion. Unbekannte Täter hatten einen Automaten gesprengt. Durch die Detonation wurde der Geldautomat zerstört sowie das Gebäude im Erdgeschoss stark beschädigt. weniger