2017-01-06T15:51+0100 2017-01-06T15:51+0100

Der Polizeieinsatz am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist beendet. Am Nachmittag war in Gelsenkirchen ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Der Bahnhof wurde daraufhin geräumt.