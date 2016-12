Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen geplant zu haben. Auf dem Weihnachtsmarkt im CentrO gab es am Donnerstagabend bereits einen Großeinsatz der Polizei.

Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um ein Brüderpaar aus dem Kosovo. Die Männer sind 28 und 31 Jahre alt und stehen im Verdacht, einen Anschlag auf das CentrO in Oberhausen vorbereitet zu haben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben mit Hochdruck, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind.

Die Einsatzleitung der Polizei in Essen hatte nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen schon am Donnerstag gegen 18 Uhr zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des CentrO Oberhausen und des angrenzenden Weihnachtsmarktes aufgeboten. In ziviler Kleidung und in Uniform kontrollierten sie im Umfeld, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden.

Das CentrO ist eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas. Auf zwei Etagen sind dort rund 250 Geschäfte vertreten. Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitskräfte in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern in besonderer Alarmbereitschaft.

Polizeieinsatz im Centro beendet

Zu den Gründen des Polizeieinsatzes in Oberhausen hatte sich die Polizei am Abend noch nicht äußern wollen. Auf Anfrage unserer Redaktion sprach die Essener Polizei noch allgemein von einer "angespannten Sicherheitslage". Auch bei Twitter nahm die Polizei allgemein Bezug auf eine geänderte Sicherheitslage nach dem Anschlag von Berlin.

Die Polizei lief in Sechser- und Achtergruppen mit Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt Streife und befragte Passanten. Die Besucher des Weihnachtsmarkts verhielten sich ruhig und normal.

Nach 22 Uhr begann die Polizei damit, ihre Kräfte vor Ort sichtbar zu reduzieren.

Im Nachgang zu #Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf #PolizeiOB — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) 22. Dezember 2016

