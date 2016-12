später lesen Möglicher Anschlagsplan auf Centro in Oberhausen Polizei nimmt in Duisburg zwei Verdächtige fest FOTO: Arnulf Stoffel FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, einen Anschlag auf das Centro in Oberhausen geplant zu haben. Auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts im Centro war am Donnerstagabend bereits Polizei im Einsatz.