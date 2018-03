später lesen Drei Jahre nach dem Unglück Schweigeminute für die Opfer des Germanwings-Absturzes FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-23T20:10+0100 2018-03-23T20:17+0100

Mit einer Schweigeminute und einer Gedenkandacht wird am Samstag im nordrhein-westfälischen Haltern der Toten des Germanwings-Absturzes vor genau drei Jahren gedacht. Das Flugzeug mit der Flugnummer 4U9525 zerschellte am 24. März 2015 um 10.41 Uhr an einem Berg in den südfranzösischen Alpen.