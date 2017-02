Chemieunfall in Oberhausen

Auf dem Gelände der Firma "Hamm Chemie" ist laut Feuerwehr gegen 6.50 Uhr ein Behälter mit 96-prozentiger Schwefelsäure geborsten. Der Tank habe ein Fassungsvermögen von rund 600 Kubikmetern, sei aber nicht komplett leer gelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

"Die Säure wurde in ein Abfangbecken geleitet. Dabei entstand die Schadstoffwolke von mehreren Hundert Metern Ausdehnung, die nun in Richtung Nord-Osten über die Stadt zieht", sagte ein Feuerwehr-Sprecher unserer Redaktion. Er sprach von einer "drückenden Wetterlage", die dafür sorge, dass sich die gefährliche Wolke in Bodennähe befinde. Für das Stadtgebiet Gelsenkirchen bestehe aufgrund der Windlage keine Gefahr.

Update: Ausbreitungskeule der giftigen Dämpfe Bitte teilen!!!!! In diesem Bereich Türen und Fenster geschlossen halten. Lüftungsanleitungen abschalten. Bleiben Sie im Gebäude. Posted by Feuerwehr Oberhausen on Donnerstag, 16. Februar 2017

Schwefelsäure ist reizend und ätzend und damit gesundheitsschädlich. Bislang haben sich 150 Menschen wegen Reizungen der Atemwege vom Rettungsdienst behandeln lassen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Doch nur zwei von ihnen wurden in ärztliche Behandlung geschickt.

Die Einsatzkräfte haben Anwohner sowie Schulen und Kindergärten in der Umgebung der Buschhausener Straße aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Eine Einsatztruppe der Feuerwehr führte Luftmessungen durch.

Zur Bekämpfung der Giftwolke schießt die Feuerwehr Wasser in die Luft, das die Schadstoffe bindet und die Luft reinigt. Wasserwerfer und Strahlrohre seien im Einsatz, sagte Feuerwehrsprecher Jörg Preußner. Gegen 13 Uhr war die Wolke nach Angaben der Feuerwehr "weitestgehend niedergeschlagen". Es werde aber noch ein bis zwei Stunden dauern, bis es gesicherte Informationen gebe, ob von dem gebrochenen Säuretank weiterhin eine Gefahr ausgehe, sagte Feuerwehrleiter Gerd Auschrat. Der geborstene Tank in einer Chemiefabrik wird nun mit Tanklastwagen geleert. Das werde noch viele Stunden dauern. Insgesamt seien rund 130 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Menschliches Versagen als Ursache

Grund für den Zwischenfall war offenbar ein Fehler beim Entladen eines Schiffes. Es sei Salzsäure in einen Tank mit Schwefelsäure eingeleitet worden, sagte Hamm Chemie-Betriebsleiter Axel Knauber am Donnerstag.

Knauber sprach von "menschlichem Versagen" und bat die Menschen in Oberhausen um Entschuldigung. "Ich sage Ihnen, wie das ist: Sie müssen Super tanken und tanken Diesel." Die Kriminalpolizei kläre derzeit die Details und spreche mit den erfahrenen Mitarbeitern, die alle seit mindestens zehn Jahren im Unternehmen arbeiteten. Knauber schätzte den materiellen Schaden am Tank auf rund 1,5 Millionen Euro.

Weiträumige Evakuierung

Das Areal rund um den Säuretank wurde von der Feuerwehr evakuiert. Dort befänden sich nun keine gefährdeten Personen mehr, hieß es. Die Polizei hat inzwischen auch das anliegende Gewerbegebiet weiträumig abgesperrt. Wie "Radio Oberhausen" berichtet, wurden an der Max-Eyth-Straße Wohn- und Geschäftsräume evakuiert. Die Buschhausener Straße und die Lindnerstraße seien ab der Konrad-Adenauer-Straße gesperrt worden.

Anwohner und Firmenmitarbeiter im Bereich der Gewebegebiete an der Max-Eyth-Straße werden jetzt evakuiert. Fenster/Türen geschlossen halten pic.twitter.com/hmg9muEHHp — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) February 16, 2017

Aus anderen Städten wurde laut dem Bericht Unterstützung angefordert. Der Katastrophenschutz aus Kleve ist demnach bereits in Oberhausen eingetroffen. Ein Reporter von "Radio Oberhausen" berichtete, eine Drohne der Einsatzkräfte solle aus der Luft Bilder der Unglücksstelle machen und Messungen durchführen. Mittlerweile seien auch Unterstützungskräfte der Feuerwehr aus Essen und Duisburg eingetroffen.

Das Einkaufszentrum Centro Oberhausen bleibt bis auf Weiteres geschlossen, weil durch die Wolke Gefahr für die Besucher bestehen würde.

AKTUELL: Die Stadt Oberhausen hat unter der Telefonnummer 0208 825 3168 ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich Bü... Posted by Feuerwehr Oberhausen on Donnerstag, 16. Februar 2017

Auto-, Bahn-, und Schiffverkehr beeinträchtigt

Laut Polizei sind mehrere Hauptverkehrsadern gesperrt. Davon betroffen ist die Autobahn 42 und Züge der Linie RE 5. Die A42 ist zwischen Oberhausen-Zentrum und Kreuz-Oberhausen-West in beide Richtungen gesperrt. Derzeit gibt es kilometerlange Staus. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der RE5 aus Richtung Wesel endet in Oberhausen-Sterkrade. Aus Richtung Duisburg Hauptbahnhof enden die Züge am Oberhausener Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Sperrung der Linie Wesel-Koblenz zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Sterkrade bis zum Nachmittag andauert.

Auch der Busverkehr in Oberhausen ist von den Sperrungen betroffen. Laut Stadtwerke Oberhausen kommt es zu Verspätungen auf den Linien 976, SB94 und SB97 im Bereich der Buschhausener Straße, Duisburger Straße, Max-Eyth-Straße und Lindnerstraße. Die Linie 976 muss über Westmarkstraße und Lindnerstraße umgeleitet werden.

Auch der Schiffverkehr ist betroffen. Auf dem Rhein-Herne-Kanal dürfen rund um Oberhausen keine Schiffe fahren.

Die Stadt Oberhausen hat ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich Anwohner mit Fragen richten können, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilt. Auch ein Krisenstab habe seine Arbeit aufgenommen, sagte der Beigeordnete für öffentliche Ordnung, Frank Motschull. Trinkwasser sei durch den Säureaustritt nicht gefährdet. Es werde auch Wasser in Kläranlagen gespült. Krankenhäuser seien informiert worden.

Die Feuerwehr rät Personen, die den Verdacht haben, etwas von den Schadstoffen eingeatmet zu haben, viel zu trinken, berichtet "Radio Oberhausen".

(das/lsa/maxk/dpa)