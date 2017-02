Der Einsatz der Feuerwehr am Chemiunternehmen "Hamm Chemie" in Oberhausen dauerte bis zum Freitagmorgen. Die ganze Nacht über waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, den geborstenen Tank mit Schwefelsäure leerzupumpen.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr war bei dem Chemieunternehmen ein Tank mit 96-prozentiger Schwefelsäure geborsten. Danach hing stundenlang eine giftige Schadstoffwolke über der Stadt. Es gab weiträumige Sperrungen und Behinderungen im Auto-, Bahn- und Schiffverkehr, über 100 Menschen meldeten sich mit Reizungen der Atemwege beim Rettungsdienst.

Die Feuerwehr hatte die Giftwolke mit Wasserwerfern bekämpft und sie so nach und nach ausgedünnt. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gab es Entwarnung, die Sperrungen wurden aufgehoben. Doch bis etwa 9 Uhr am Freitagmorgen waren noch etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, um den beschädigten, 560 Kubikmeter fassenden Tank leerzupumpen. Die reizende Säure wurde in Tankwagen des Unternehmens umgefüllt.

Um 9 Uhr gab es laut Feuerwehrsprecher eine Besprechung der Einsatzleitung, in der das weitere Verfahren geklärt werden sollte. Auch von den zuständigen Umweltbehörden wird noch ein Bericht erwartet.

Grund für den Chemieunfall war dem Betriebsleiter des Unternehmens zufolge, dass ein Mitarbeiter aus Versehen Salzsäure in den Tank mit Schwefelsäure geleitet hatte.

(lsa)