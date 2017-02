später lesen 60 Kinder in Sicherheit gebracht Bombendrohung gegen Kita in Gladbeck Teilen

2017-02-07T15:12+0100 2017-02-07T15:10+0100

Gegen eine Kindertagesstätte in Gladbeck hat es am Dienstag eine Bombendrohung gegeben. 60 Kinder sind in Sicherheit gebracht worden, die Polizei ist im Großeinsatz.