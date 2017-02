Fast dreißig Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck steht einer der beiden Verbrecher womöglich vor seiner Freilassung. Bei der Flucht nach dem missglückten Bankraub im August 1988 waren drei Menschen ums Leben gekommen.

"Die Chancen stehen gut, dass Dieter Degowski bis Jahresende wieder auf freien Fuß kommt", sagte der Sprecher des nordrhein-westfälischen Justizministeriums, Detlef Feige, der "Heilbronner Stimme". Das letzte Wort habe die Strafvollstreckungskammer in Arnsberg.

FOTO: AP

Degowskis Vorbereitung auf die Haftentlassung zur Bewährung läuft nach früheren Angaben der JVA Werl gut. Vor mehreren Jahren hatte das Landgericht in Arnsberg die JVA aufgefordert, diesen Weg für ihren vermutlich bekanntesten Häftling zu gehen. Degowski-Anwältin Lisa Grüter hatte Degowski im vergangenen Sommer als "einen freundlich-friedlichen Menschen, der seine Tat sehr bereut" bezeichnet.

15-Jähriger starb bei der Flucht durch Degowskis Waffe

Vom 16. bis 18. August 1988 hielten Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner die Republik in Atem. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei. Drei Menschen starben.

Degowski hatte in einem Linienbus in Bremen einen 15-Jährigen erschossen, ein Polizist starb bei einem Unfall der Verfolger, und als die Polizei dann am dritten Tag auf der A3 bei Bad Honeff den Fluchtwagen stoppte und zugriff, starb die 18-jährige Geisel Silke Bischoff durch eine Kugel aus Rösners Waffe.

Im Mai 2015 hatte es bereits geheißen, Degowski könne frühestens im August 2016 entlassen werden. Damals hieß es aus dem Justizministerium, der Geiselnehmer werde mit "dosierten Lockerungsmaßnahmen" auf seine Entlassung vorbereitet und werde vermutlich einen neuen Namen annehmen.

(isw/lnw)