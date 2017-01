Glatteis: Zahlreiche Unfälle auf spiegelglatten Straßen in NRW

Zahlreiche Unfälle auf spiegelglatten Straßen in NRW

Gefährliches Glatteis auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen hat am Samstag zahlreiche Unfälle verursacht. Die gute Nachricht: Da die meisten Autofahrer vorsichtig unterwegs waren, blieb es oft bei Blechschäden. Sechs Verletzte gab es jedoch bei einem Massenunfall bei Iserlohn.

In Köln und Düsseldorf konnten sich Fußgänger auf den glatten Bürgersteigen kaum auf den Beinen halten. Die Rettungskräfte kamen bei den vielen Notrufen teilweise nicht mehr hinterher und mussten Unfallopfer um Geduld bitten.

In Düsseldorf kam es gegen 19 Uhr auf der A52 in Höhe des Airport-Hotels zu drei Unfällen innerhalb weniger Minuten. Die A57 bei Neuss musste aufgrund zweier Unfälle für kurze Zeit gesperrt werden. Auch im Kreis Wesel am Niederrhein wurde die Polizei innerhalb weniger Stunden zu 40 Unfällen gerufen. Im Kreis Viersen gab es zehn Glatteis-Unfälle. Eine Radfahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, nachdem sie auf der glatten Fahrbahn weggerutscht und gestürzt war.

In Duisburg geriet ein 27-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Pfeiler. Die Polizisten hatten zuvor wegen der glatten Straßen eine Verfolgungsjagd abgebrochen. Der 27-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Polizei in Oberhausen wurden 41 witterungsbedingte Verkehrsunfälle gemeldet. Hierbei kam es nur zu Blechschäden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

FOTO: Christoph Reichwein

In Köln wurden beim Zusammenstoß zweier Autos vier Menschen verletzt, unter ihnen eine schwangere Frau. Insgesamt musste die Kölner Feuerwehr innerhalb von zwei Stunden zu 100 Einsätzen ausrücken.

In Mülheim an der Ruhr brauchte ein Notarzt nach einem Unfall selbst die Hilfe seiner Kollegen. Obwohl er nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen war, rutschte er von der Straße in ein Gebüsch.

Auf der Autobahn 46 bei Iserlohn wurden mindestens sechs Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei noch eine Reihe weiterer Unfälle gemeldet worden. Streufahrzeuge versuchten, den Rettern einen sicheren Weg zu den Unfallstellen zu bahnen.

In Münster wurde die A1 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Auf der A30 waren bei Bad Oeynhausen mehrere Fahrzeuge in Unfälle verwickelt, auch dort war die Autobahn gesperrt.

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 30 in Ostwestfalen krachten zwei Lastwagen und 14 Autos ineinander. Mit viel Glück seien nur vier Personen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein kleiner Auffahrunfall in der Nähe von Löhne habe ausgereicht, um auf der eisigen Fahrbahn eine Kettenreaktion auszulösen. Elf Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

16 Mal mussten am Samstag zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht die Rettungswagen der Feuerwehr in Gelsenkirchen ausrücken, um gestürzten Menschen zu helfen. Bei den Verletzungen handelte es sich meist um Prellungen, Platzwunden oder Knochenbrüche.

Einen schweren Unfall gab es schon am Mittag in Schermbeck: Ein Lastwagenfahrer rutschte auf schneeglatter Straße in ein entgegenkommendes Streufahrzeug. Auf der A46 bei Erkelenz rutsche zunächst ein Auto in die Leitplanke, bei einem Folgeunfall mit drei beteiligten Autos gab es zwei Leichtverletzte. Auf der A40 bei Wankum rutschte ein Auto in die rechte Leitplanke, ein zweites krachte dagegen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für das gesamte Land die höchste Glatteis-Warnstufe ausgegeben. Autofahrten sollten unbedingt vermieden werden, rieten die Meteorologen. Die Warnung galt bis zum Sonntagmorgen. Der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch auch am Sonntag vor glatten Straßen – insbesondere in der Eifel und Westfalen.

Trotz der hohen Zahl der Unfälle fand die Polizei lobende Worte für die Autofahrer in NRW. Die meisten hätten ihr Tempo der Situation angepasst und somit Schlimmeres verhindert.

(csi/sef/lnw/rpo)