Preisverleihung in Köln

In Köln sind die Nominierten für den Grimme Online Award bekannt gegeben worden. Der Preis wird für Angebote für die junge Zielgruppe vergeben.

Herausragende Online-Angebote für junge Zielgruppen und zum kritischen Umgang mit der Mediennutzung gehören zu den Nominierten für den Grimme Online Award 2018. Allein fünfmal geht das junge ARD/ZDF-Angebot Funk ins Rennen um die undotierte Auszeichnung, wie das Grimme-Institut am Donnerstag in Köln bekannt gab. Zu den nominierten Formaten zählen "Y-Kollektiv", "Jäger & Sammler" und "Deutschland3000".

Auch "so geht MEDIEN" vom BR konnte eine Nominierung verbuchen. Die Seite erklärt beispielsweise, wie man Fake News erkennt. Ebenfalls nominiert ist das Portal "Übermedien", das zeige, wie "nutzerfinanzierter Medienjournalismus im Netz tatsächlich funktionieren kann".

Aus den insgesamt 28 Nominierungen wählt eine Jury nun bis zu acht Preisträger in vier Kategorien aus. Parallel können Internetnutzer über einen Publikumspreis abstimmen. Die Preisverleihung findet am 22. Juni in Köln statt.

(sef/dpa)