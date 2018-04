später lesen Großeinsatz in Hennef Feuer in Gesamtschule - Polizei nimmt 15-Jährigen fest FOTO: dpa, hka cul 2018-04-15T14:15+0200 2018-04-15T14:15+0200

In einer Gesamtschule in Hennef ist ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden geht in die Millionen. Die Polizei hat einen 15-jährigen Jugendlichen wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen.