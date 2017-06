Die Postkarte zeigt eine Karte des Mittelmeerraums, darauf ein Boot mit zusammengekauerten Menschen: Doch handelt es sich dabei nicht um Flüchtlinge, die das Mittelmeer überqueren, um nach Deutschland zu kommen, sondern um "Deutsche", die Deutschland verlassen. Das nämlich will die rechtsextreme Partei "Dritter Weg" mit der Postkarte erreichen. "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen", steht auf der Karte. Darunter "Gutschein für die Ausreise aller Überfremdungsbefürworter Richtung Afrika."

Erreicht hat diese Postkarte auch Kai Bitzer, Grünen-Ratsmitglied in Olpe (Sauerland). Auf der Rückseite der Karte sollte der Politiker ankreuzen, ob er Deutschland zu Fuß, per Flugzeug oder mit dem Schiff verlassen will. Bitzer kreuzte "Schiff" an und schickte die Karte zurück. Daraufhin kam keine Reaktion. Auf Anfrage unserer Redaktion nennt Bitzer seinen Umgang mit der Postkarte "politische Kreativität". "Das ist meine Art, mit solchen Provokationen umzugehen", sagt er.

Das nimmt Bitzer jetzt zum Anlass für eine Klage vor dem Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße. Er möchte, dass die Partei die Kosten für eine Schiffsreise nach Afrika übernimmt. Insgesamt geht es um einen Streitwert von etwa 2000 Euro.

Am Donnerstagmittag wird sich ein Amtsrichter mit dem Fall befassen. "Der Kläger argumentiert, die Postkarte habe eine gewerbliche Gewinnzusage enthalten", sagt der Direktor des Amtsgerichts, Matthias Frey, auf Anfrage unserer Redaktion. Damit bezieht sich Bitzer auf ein Gesetz, das der Bund als Reaktion auf die vor ein paar Jahren überhandnehmenden Preisausschreiben in deutschen Briefkästen erlassen hat. Verbraucher können die Absender solcher Ausschreiben auf den vermeintlichen Gewinn verklagen.

Die Partei "Dritter Weg" hingegen argumentiert, sie sei nicht gewerblich tätig. Außerdem sei die Postkarte nicht ernst gemeint gewesen, sondern als politische Provokation zu verstehen. Und schließlich handele es sich bei der Schiffsreise um eine Reise und nicht um eine Ausreise.

Am Donnerstag wird der Richter zunächst beide Parteien hören und ausloten, ob die Möglichkeit für einen Vergleich besteht. Dass ein Urteil fällt, ist unwahrscheinlich, meint der Amtsgerichtsdirektor.