Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Der Gastronomieführer "Michelin" für 2017 hat sieben Restaurants in NRW neu in die Sterneklasse aufgenommen. Alle Neulinge kommen aus dem Rheinland. Insgesamt wurden 44 Restaurants in NRW ausgezeichnet. Wir listen im folgenden alle Sterne-Restaurants in NRW auf. Guten Appetit!

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW 3-Sterne-Restaurant Vendôme, Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach, Tel.: 02204 420 In dem einzigen Drei-Sterne-Restaurant in Nordrhein-Westfalen führt Joachim Wissler die Regie. Der Restaurantführer "Gault&Millau" setzte den 53-jährigen Küchenchef im November auf Platz eins der Kochkünstler in NRW.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW 2-Sterne-Restaurants Rosin, Hervester Straße 18, 46286 Dorsten, Tel.: 02369 4322, frankrosin.de Hier steht Fernsehkoch Frank Rosin am Herd. Er hat das Restaurant in seiner Heimatstadt 1991 eröffnet, im Alter von gerade einmal 24 Jahren. Für den richtigen Wein zu den Kreationen des Sterne-Kochs sorgt Chef-Sommelière Susanne Spies (Sommelière des Jahres 2004).

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Im Schiffchen, Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf, Tel.: 0211 401050, im-schiffchen.de Jean-Claude Bourgueil steht in seinem Restaurant seit 1977 am Herd. Von 1987 bis 2006 hatte er sogar drei Sterne. Serviert wird französische und internationale Küche. Überraschend: Bourgueils Gerichte sind verblüffend einfach nachzukochen, lautet doch sein Motto "Das wahre Genie liegt in der Einfachheit". Ein Klassiker des Hauses ist etwa der in Kamilleblüten gedämpfte Hummer oder der Salat vom Kalbskopf mit Brokkoli und Trüffel-Vinaigrette.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Résidence, Auf der Forst 1, 45219 Essen, Tel.: 02054 95590, hotel-residence.de Sternekoch Berthold Bühler geht in den Ruhestand, Ende 2016 ist Schluss. Wer in dem einzigen Sterne-Restaurant Essens noch einmal speisen möchte, sollte sich also beeilen.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Le Moissonnier, Krefelder Straße 25, 50670 Köln, Tel.: 0221 729479, lemoissonnier.de Das Restaurant steht komplett unter französischer Leitung, die beiden Patrons und Küchenchef Eric Menchon kommen aus dem Land, in dem auch der Guide Michelin beheimatet ist. Nach über 25 Jahren sind sie mittlerweile auch schon echte kölsche Gewächse, behaupten sie selbst.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW 1-Sterne-Restaurants La Bécasse, Hanbrucher Straße 1 / Ecke Vaalser Strasse, 52064 Aachen, Tel.: 0241 74444, labecasse.de Hier wird elegante französische Küche serviert.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW St. Benedikt, Benediktusplatz 12, 52076 Aachen-Kornelimünster, Tel.: 02408 2888, stbenedikt.de Das Restaurant mit deutsch-französischer Küche bietet Mittagstisch und gehobene Abendmenüs. Küchenchef Maximilian Kreus konnte bereits im Eröffnungsjahr 2011 einen Stern erobern und ihn bis heute verteidigen. Gearbeitet hat er vorher unter anderem bei Jean-Claude Bourgueil und Christian Bau.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Halbedel’s Gasthaus, Rheinallee 47, 53173 Bonn, Tel.: 0228 354253, halbedels-gasthaus.de Küchenchef Rainer-Maria Halbedel bietet laut Guide Michelin eine "moderne, kreative Küche". Die verwendeten Produkte stammen teilweise aus eigenem Anbau.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Yunico, Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn, Tel.: 0228 43345000, kamehabonn.de/de/yunico Das japanische Sternerestaurant befindet sich in der obersten Etage des Hotels Kameha Grand Bonn. Sternekoch Christian Sturm-Willms bietet ein Crossover aus japanischer und mediterraner Küche.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Kaspars, Rosental 105, 53111 Bonn, Tel.: 0228 96509366, kaspars.restaurant, Neuzugang 2017 Küchenchef Felix Kaspar serviert deutsch-französische Küche in ungezwungener Atmosphäre. Er hat in diversen Sterneküchen gearbeitet (u.a. Christian Jürgens Seehotel Überfahrt, Reinstoff Berlin).

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW EQUU, Fritz-Erler-Straße 7, 53113 Bonn, Tel.: 0228 933 99 333, equu-bonn.com, Neuzugang 2017 Chefkoch & Betreiber Robert Maas bietet 3-Gänge-, 5-Gänge- und 7-Gänge-Menüs mit internationalen Zutaten.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Palmgarden, Hohensyburgstraße 200, 44265 Dortmund, Tel.: 0231 7740735, palmgarden-restaurant.de Das Gourmetrestaurant befindet sich im Spielcasino Hohensyburg. Serviert werden moderne und aromenstarke Kreationen der leichten Küche.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Goldener Anker, Lippetor 4, 46282 Dorsten, Tel.: 02362 22553, bjoern-freitag.de Küchenchef Björn Freitag betreibt das Restaurant seit 1997, 2001 bekam er seinen Michelin-Stern. Nach seiner Ausbildung zum Koch im "Schachener Hof" in Lindau am Bodensee war Freitag in folgenden Spitzenrestaurants tätig: "Ente in Lehel" in Wiesbaden und "Brückenkeller" in Frankfurt.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Agata’s, Münsterstraße 22, 40477 Düsseldorf, Tel.: 0211 20030616, agatas.de Küchenchef Jörg Wissmann sammelte jahrelang multikulturelle Erfahrungen. Ihm zur Seite steht ein weiterer Koch, der lange Zeit auf Hawaii lebte. Gemeinsam interpretieren sie Bewährtes neu, wobei sie ihr Wissen, das sie in vielen Top-Locations angesammelt haben, mit einfließen lassen. Geleitet wird das Restaurant von Agata Reul.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Berens am Kai, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211 3006750, berensamkai.de Der Gast bekommt im Düsseldorfer Medienhafen französische und mediterrane Menükreationen serviert - in einem lichtdurchfluteten Restaurant.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Bread & Roses, Gerresheimer Str. 12, 40211 Düsseldorf, Tel.: 0176-80487779, breadroses.de, Neuzugang 2017 Inhaber Volker Drkosch hatte sich bereits in Restaurants in Berlin und Frankfurt sowie im Düsseldorfer "Victorian" je einen Stern erkocht. Auf der Karte stehen rohe Gerichte wie Tatar von der argentinischen Rotgarnele und moderne Klassiker wie geschmorte Rinderbäckchen. Im November hatte es dafür auch schon 14 "Gault & Millau"-Punkte gegeben.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Enzo im Schiffchen, Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf, Tel.: 0211 401050, im-schiffchen.de/enzo-im-schiffchen Wie im 2-Sterne-Restaurant "Im Schiffchen", ist auch im angegliederten Bistro Jean-Claude Bourgueil Küchenchef.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Le Flair, Marc-Chagall-Straße 108, 40477 Düsseldorf, Tel.: 0211 51455688, restaurant-leflair.de, Neuzugang 2017 Das kleine Restaurant im Düsseldorfer Quartier Central wirbt mit seinem Wohnzimmer-Ambiente und bietet Klassiker der französischen Küche wie Entenbrust oder Rehrücken in besonderer Qualität an. Der Stern macht Küchenchef und Inhaber Dany Cerf sehr froh, zumal er diese Auszeichnung innerhalb von zwei Jahren mit einem kleinen und fleißigen Team erreicht hat.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Nagaya, Klosterstraße 42, 40211 Düsseldorf, Tel.: 0211 8639636, nagaya.de Hier werden Sushi und raffinierte Spezialitäten aus Japan serviert, in puristisch und hell gestalteten Räumen. Küchenchef Yoshizumi Nagaya hat sein Handwerk bei berühmten japanischen Meistern gelernt.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Nenio, Klosterstraße 34, 40211 Düsseldorf, Tel: 0211 87586137, nenio-restaurant.de, Neuzugang 2017 Küchenchef Bastian Falkenroth serviert ausschließlich ein Menü. Dieses wird vor den Augen der Gäste zubereitet. Alle sieben Wochen wechselt das komplette Menü.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Tafelspitz 1876, Grunerstraße 42a, 40239 Düsseldorf, Tel.: 0211 1717361, tafelspitz1876.de Küchenchef und Inhaber Daniel Dal-Ben serviert filigrane Kreationen einer neu interpretierten klassischen Küche.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Schote, Emmastraße 25, 45130 Essen-Rüttenscheid, Tel.: 0201 780107, restaurant-schote.de Am Herd steht der bekannte TV-Koch Nelson Müller. Neben den kulinarischen Spezialitäten bietet das Restaurant einen Shuttle-Service: Man kann sich im Porsche Zuhause abholen und wieder dort abliefern lassen.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Bembergs Häuschen, Burg Flamersheim, 53881 Euskirchen, Tel.: 02255 - 945752, burgflamersheim.de/bembergshaeuschen Hier bekommt der Gast eine moderne Interpretation der deutschen sowie der Eifler Küche. Chefkoch Oliver Röder nutzt dabei hauptsächlich Produkte aus deutscher Erzeugung, speziell aus der Region Eifel.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Die Mühlenhelle, Hohler Str. 1, 51645 Gummersbach, Tel.: 02261 290000, muehlenhelle.de/restaurant Das Restaurant bietet eine monatlich wechselnde Karte mit drei mehrgängigen Menüs, aus denen auch Speisen à la carte bestellt werde können. Eines der Menüs ist immer vegan.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Burgstuben Residenz - St. Jacques, Feldstraße 50, 52525 Heinsberg, Tel.: 02453 802, rainerhensen.de Seit fast 30 Jahren steht Chefkoch Rainer Hensen in seinem Restaurant am Herd. Er legt besonderen Wert darauf, Bio-Zutaten zu verwenden.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Westfälische Stube, Surenburg 13, 48744 Hörstel-Riesenbeck, Tel.: 05454 93380, parkhotel-surenburg.com Das Restaurant legt Wert darauf, Produkte aus der Region oder aus eigener Herstellung zu verwenden, zum Beispiel Wild aus einer benachbarten Jagd, Kräuter und Gemüse aus dem Garten von Schloß Surenburg.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Schloss Loersfeld, Schloss Lörsfeld 1, 50171 Kerpen, Tel.: 02273 57755, schlossloersfeld.de Küchenchefin ist Julia Komp, eine aufstrebende junge Köchin aus Overath. Sie absolvierte ihre Ausbildung im Restaurant "Zur Tant". Ihren Stil beschreibt sie selbst als "als klassisch, neu interpretiert und offen für alle Produkte aus der ganzen Welt".

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Alfredo, Tunisstraße 3, 50667 Köln, Tel.: 0221 2577380, ristorante-alfredo.com Erlesene italienische Spezialitäten in modernem Stil. Der Clou: Freitags singt Küchenchef und Bariton Roberto Carturan Opernarien.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Himmel un Äd, Kaygasse 2, 50676 Köln, Tel.: 0221 2008 171, hotel-im-wasserturm.de/restaurants-bars/himmel-un-aed Gourmet-Restaurant und Event-Location in der 11. Etage mit Dachterrasse und Blick auf den Kölner Dom. Es gibt zwei Menüs, einmal Himmel, einmal Äd.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW La Société, Kyffhäuserstraße 53, 50674 Köln, Tel.: 0221 232464, restaurant-lasociete.de Das Restaurant liegt mitten im Kwatier Latäng, dem pulsierenden Studentenviertel Kölns. Es wird klassische Küche mit modernen, regionalen Elementen serviert.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW maiBeck, Am Frankenturm 5, 50667 Köln, Tel.: 0221 96267300, maibeck.de Hier wird deutsche Küche aus größtenteils regionalen Zutaten serviert - und das in einem leger-stilvollen Ambiente.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Maître im Landhaus Kuckuck, Olympiaweg 2, 50933 Köln, Tel.: 0221 485360, kuckuck.exudev.de Hier bekommt der Gast eine traditionelle französische Küche geboten. Küchenchef Erhard Schäfer bietet Gerichte in Menüform, aber auch à la carte.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW L´éscalier, Brüsseler Str. 11, 50674 Köln, Tel.: 0221 2053998, lescalier-restaurant.de, Neuzugang 2017 In Bistro-Atmosphäre kommt der Gast in den Genuss einer modernen Küche auf klassischer Basis. Abends gibt es die Menüs "Innovation" und "Tradition", mittags das Menü "Déjeuner Gourmet" und ein kleines à-la-carte-Angebot.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Ox & Klee, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, 0221 16956603, oxundklee.de Das Restaurant befindet sich in einem der drei bekannten Kranhäuser (Nummer 1) direkt am Rhein, das verspricht eine spektakuläre Aussicht. Zu Daniel Gottschlichs Spezialitäten gehören Jakobsmuschel, Beef, Auster, Alge und Bottarga.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW taku, Trankgasse 1-5 / Domplatz, 50667 Köln, excelsiorhotelernst.com/restaurants-bar/restaurant-taku-in-koeln.html Küchenchef Mirko Gaul bietet in dem Gourmet-Restaurant ostasiatische Sterneküche direkt gegenüber vom Dom.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Zur Tant, Rheinbergstraße 49, 51143 Köln, Tel.: 02203 81883, zurtant.de, Neuzugang 2017 Das Restaurant mit herrlichem Rheinblick wurde bereits 1849 erstmals urkundlich erwähnt. Seit über 35 Jahren ist es eine erstklassige Gourmet-Adresse. Es werden Kreationen auf Basis der leichten, frischen, deutschen Küche serviert.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW am Kamin, Striepens Weg 62, 45473 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208 760036, restaurant-amkamin.de Das Restaurant wird seit über 50 Jahren von Familie Nöthel geführt. Küchenchef ist Sven-Niklas Nöthel, er verwendet soweit möglich regionale und Bio-Produkte.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Kaiserhof – Gourmet 1895, Bahnhofstraße 14, 48143 Münster, Tel.: 0251 4178700, gourmet1895.de Münsters einziges Sterne-Restaurant wurde 2012 zum ersten Mal vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Küchenchef André Skupin bietet zwei regelmäßig wechselnde Menüs zur Auswahl an, die auf Wunsch individuell kombiniert werden können.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Zur Post, Altenberger-Dom-Straße 23, 51519 Odenthal, Tel.: 02202 977780, hotel-restaurant-zur-post.de Die Küche ist von mediterranen und regionalen Rezept-Ideen geprägt. Der Guide Michelin lobt die "finessenreiche Gerichte, die auf ausgezeichneten Produkten basieren".

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Balthasar, Warburger Str. 28, 33098 Paderborn, Tel.: 05251 24448, restaurant-balthasar.de Seit gut 20 Jahren hält Elmar Simon in Sachen modern-klassische Kulinarik in Ostwestfalen die Fahne hoch. Es stehen französische und regionale deutsche Gerichte zur Auswahl.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Gut Lärchenhof, Hahnenstraße, 50259 Pulheim, Tel.: 02238 923900, gutlaerchenhof.de Alle Gerichte haben ihren Ursprung in der französischen Küche, verfeinert durch moderne und klassische Elemente. Das Restaurant ist eine grüne Oase zwischen den Großstädten Köln und Düsseldorf.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Heldmann Restaurant in der Concordia, Brüderstraße 56, 42853 Remscheid, Tel.: 02191 291941, heldmanns-restaurant.de Seit 1995 betreiben Petra und Ulrich Heldmann ihr Restaurant in der Industriellen-Villa von 1889. Der Sternekoch verwendet Produkte möglichst aus der Region.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Reuter, Bleichstraße 3, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 94520, hotelreuter.de Küchenchefin ist Iris Bettinger. Ihr Kochstil ist vielseitig, mal französisch-klassisch inspiriert, mal mit regionalen Akzenten gespickt, mal gekonnt mit exotischen und fernöstlichen Nuancen verfeinert. Obst und Gemüse kommen vom heimischen Wochenmarkt, das Biofleisch von kleinen Bauernhöfen der Umgebung.

Guide Michelin 2017 – alle Sterne-Restaurants in NRW Haus Stemberg, Kuhlendahler Straße 295, 42553 Velbert-Neviges, Tel.: 02053 5649, haus-stemberg.de Das Restaurant ist in der fünften Generation in Familienhand. Küchenchef Sascha Stemberg kombiniert das Bodenständige und die regionalen Klassiker mit zeitgemäßen modernen Ideen und bringt aktuelle internationale Gourmet-Trends in seine Gerichte ein.