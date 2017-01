Nach einem Badeunfall wurde eine Dreijährige am Sonntagabend in einem Becken des Gummersbacher Schwimmbades Gumbala gefunden. Nun ist das Mädchen gestorben. Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar.

Das bestätigte die Polizei in Gummersbach unserer Redaktion. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war das Kind gemeinsam mit seiner Familie zu Gast in dem Freizeitbad. Die Familie hatte sich zunächst im Kinderbereich des Bades aufgehalten.

Gegen 19 Uhr hatte der Vater das Verschwinden der Dreijährigen bemerkt. Kurz darauf hatte er den leblosen Körper des Mädchens in einem angrenzenden Schwimmbecken entdeckt. Eine Mitarbeiterin des Bades leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Das aus Mannheim stammende Mädchen wurde unter fortdauernden Reanimationsmaßnahmen zunächst in ein Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert, später dann in eine Spezialklinik in Siegen verlegt.

Die Ursache des Unfalls ist nach wie vor unklar, die Polizei ermittelt weiter. Die Staatsanwaltschaft Siegen hat eine Obduktion des Kindes angeordnet.

Zeugen, die sich vor oder zum Zeitpunkt des Unglücks im Bad befunden haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02261 - 81990 zu melden.