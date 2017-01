später lesen Unfall in Gummersbacher Freizeitbad Dreijährige schwebt nach Badeunfall in Lebensgefahr Teilen

Nach einem Badeunfall am Sonntagabend in einem Gummersbacher Freizeitbad schwebt ein dreijähriges Mädchen aus Mannheim in akuter Lebensgefahr.

