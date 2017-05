Hagen: Diebin klaut in drei Stunden 156 Artikel aus Supermarkt

Diebin klaut in drei Stunden 156 Artikel aus Supermarkt

In Hagen hat ein Detektiv eine Frau bei einer rekordverdächtigen Diebestour beobachtet. Binnen drei Stunden hat die Frau in einem Supermarkt 156 Artikel mitgehen lassen.

"Sowas haben wir noch nie erlebt", berichteten die zur Hilfe gerufenen Polizisten. Die 53-Jährige habe ein Beutestück nach dem anderen in ihrer Handtasche und einem Rollkoffer verschwinden lassen - von Modeschmuck, über Kosmetikartikel bis zum Selfie-Stick, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Einiges Diebesgut trug sie auch direkt am Körper.

Die sichergestellte Beute füllte schließlich einen Einkaufswagen. Die Frau wurde am Samstag vorläufig festgenommen.

(felt/dpa)