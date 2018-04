später lesen Überfall in Westfalen Bewaffneter Räuber zeigt Herz und überlegt es sich anders 2018-04-03T10:56+0200 2018-04-03T12:17+0200

In Westfalen hat ein Räuber offenbar im letzten Moment auf sein Gewissen gehört. Am Montag wollte der bewaffnete Mann in einer Bank eine Seniorin überfallen. Als er von ihrer Krebserkrankung erfuhr, überlegte er es sich anders.