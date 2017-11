An Halloween sollen größere Männergruppen am Essener Hauptbahnhof Streit gesucht und sich geprügelt haben. Die Polizei sprach mehr als 1200 Platzverweise aus und sperrte das Gebäude. Gegen ein Dutzend Personen ermittelt sie jetzt.

Dabei gehe es um Körperverletzungen, Zünden von Böllern und Drogendelikte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag unserer Redaktion. Ermittelt werde gegen Menschen mit Migrationshintergrund, unter anderem aus Ghana, Afghanistan und Marokko, aber auch gegen einen Deutschen.

Es seien keine Anzeigen wegen sexueller Übergriffe eingegangen, auch nicht im Nachhinein. Taschendiebstähle habe es auch nicht mehr gegeben als sonst. Die Bundespolizei widersprach damit Gerüchten in sozialen Netzwerken. "Wir hatten ordentlich zu tun, es gab außergewöhnlich viele Vorfälle. Von einem Vergleich zur Kölner Silvesternacht 2015 kann jedoch nicht die Rede sein."

Keines der Opfer befinde sich im Krankenhaus, sagte der Sprecher weiter. Ein Polizist leide an einem Knalltrauma. Einem weiteren Beamten ist in die Hand gebissen worden, als ein festgenommener Mann am nächsten Morgen die Wache verlassen sollte. Er habe verlangt, dass die Beamten ihn nach Hause fahren. Als die Beamten ihn hinausschieben wollten, habe der Mann aus Ghana zugebissen. Mit dem Tumult am Bahnhof habe er zuvor wohl nichts zu tun gehabt. Er habe in einem Zug randaliert.

Hauptbahnhof wurde eine Stunde gesperrt

#Zombiewalk #Essen

Der Hauptbahnhof ist aktuell nur über die Nebeneingänge zu betreten. Bitte bei der Reiseplanung beachten! #Bpol *ST pic.twitter.com/6blAYfsb2S — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) October 31, 2017

Am Dienstagabend hatten sich nach Angaben der Polizei "größere Männergruppen" am Hauptbahnhof aufgehalten und offenbar Streit gesucht. Insgesamt seien es etwa 200 Personen gewesen. Sie hätten die Beamten immer wieder provoziert, indem sie Schlägereien vorgetäuscht hätten, berichtete der Sprecher. Es habe auch Streitereien und Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen und mit Reisenden gegeben.

Die Polizei habe Platzverweise ausgesprochen. Die Männer seien aber immer wieder ins Gebäude zurückgekehrt. Am späten Abend sei der Hauptbahnhof für eine Stunde gesperrt worden. Reisende hätten die Gleise weiterhin über Nebeneingänge erreicht. Da aber auch andere Besucher das Gebäude verlassen mussten, seien insgesamt mehr als 1200 Platzverweise ausgesprochen worden.

Die Teilnehmer des "Zombiewalk Essen" waren von dem Tumult am Hauptbahnhof nicht betroffen, wie Veranstalter Dirk Bussler unserer Redaktion sagte. Er habe von niemanden gehört, dass er angegriffen oder provoziert worden sei. Der Marsch sei schon beendet gewesen, bevor der Hauptbahnhof gesperrt worden sei. Berichte, wonach auch "Zombiewalk"-Teilnehmer an den Tumulten beteiligt gewesen seien, nannte Bussler falsch.

(wer/lnw)