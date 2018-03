später lesen Weitere Personen in Haft Polizei greift am Hambacher Forst weiter hart durch 2018-03-21T15:03+0100 2018-03-21T15:07+0100

Die Polizei bleibt in der Auseinandersetzung um den Hambacher Forst am Braunkohletagebau bei ihrer harten Linie der Strafverfolgung. Drei mutmaßliche Randalierer sind in Haft genommen worden.