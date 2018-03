später lesen Spezialkommando im Einsatz 16-Jähriger bedroht Angestellte in Psychiatrie mit Messer 2018-03-05T18:09+0100 2018-03-05T18:15+0100

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos haben am Montag einen Jugendlichen in Gewahrsam genommen. Der 16-Jährige hatte das Personal in einer Klinik mit einem Messer bedroht.