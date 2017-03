Am Dienstag waren auf den Autobahnen in NRW rund 400 Polizisten im Einsatz. Der Fokus der Beamten lag vor allem auf Nutzer von Smartphones am Steuer. Alleine die Düsseldorfer Polizei kontrollierte über 23.000 Fahrzeuge.

Im Jahr 2016 starben 80 Menschen auf nordrhein-westfälischen Autobahnen und damit rund ein Drittel mehr als noch 2015. Um diesen Trend zu stoppen, hat Innenminister Ralf Jäger nun Schwerpunktkontrollen angeordnet. Er begründet diesen Schritt mit drei "Todsünden" der Autofahrer: "Zu hohe Geschwindigkeit, Ablenkung und zu geringer Sicherheitsabstand." Bei der Aktion am Dienstag werde die Polizei ganz gezielt vor allem dagegen vorgehen.

Auch die Düsseldorfer Polizei beteiligt sich heute mit 120 Beamten der Autobahnpolizei an den landesweiten Kontrollen gegen Raser, Drängler und Handy-Sünder. Insgesamt kontrollierten die Düsseldorfer Beamten 23.051 Fahrzeuge und ahndeten 685 Geschwindigkeitsverstöße. 23 Personen wurden mit einem Handy am Steuer erwischt und 77 Fahrer hielten den notwendigen Abstand zum folgenden Fahrzeug nicht ein.

In Köln waren rund 80 Beamten im Einsatz. Bis 13 Uhr kontrollierten die eingesetzten Kräfte auf den Kölner Autobahnen 3741 Fahrzeuge, darunter 25 Lkw. Insgesamt wurden 146 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon allein am Ausbauende der A1 bei Blankenheim/Eifel 22. Bis 13 Uhr wurden 14 Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt.

In einer Zwischenbilanz stellte die Bielefelder Polizei auf den ostwestfälischen Autobahnen bis 12.30 Uhr insgesamt 68 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Mit Handy am Steuer wurden 16 Fahrer erwischt. 61 Fahrer hielten nicht den notwendigen Abstand ein.

Die Kontrollen sollen noch bis in die Nacht fortgesetzt werden. Die endgültigen Bilanzen sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. Was Sie zum Thema "Handy am Steuer" wissen sollten, erfahren Sie hier.

