Niklas-Prozess in Bonn: Hauptbelastungszeuge schildert Details aus der Tatnacht

Niklas-Prozess in Bonn

Im Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas in Bonn ist am Mittwoch ein Hauptbelastungszeuge befragt worden. Er gehörte zu der Freundesgruppe um Niklas und schilderte vor Gericht Details aus der Tatnacht.

Mit der Befragung eines Hauptbelastungszeugen ist am Mittwoch am Bonner Landgericht der Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas fortgesetzt worden. Der Schüler schilderte am Vormittag detailliert die Geschehnisse aus der Tatnacht. Er gehörte zu der Freundesgruppe, mit der Niklas damals unterwegs gewesen war.

Die Kammer wollte am Mittwoch wissen, ob der Zeuge den angeklagten Hauptverdächtigen wiedererkennt. Der 21 Jahre alte Beschuldigte soll Niklas laut Anklage auf der Straße mit einem Faustschlag niedergestreckt und ihm gegen den Kopf getreten haben.

Der 17-Jährige starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der Hauptangeklagte bestreitet allerdings, überhaupt am Tatort gewesen zu sein. Bereits vor einer Woche waren Zeugen aus der Tatnacht vernommen worden. Sie konnten den 21-Jährigen nicht zweifelsfrei wiedererkennen.

(lsa/lnw)