später lesen Rhein-Sieg-Kreis Frau stirbt bei Brand in Hennef Teilen

Twittern





2017-01-30T10:16+0100 2017-01-30T10:16+0100

Am Sonntag ist in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis eine Seniorin bei einem Feuer ums Leben gekommen. Auch eine Katze konnte nur noch tot geborgen werden. Brandherd war ein Schwelbrand in der Küche.