Feuerwehrmann bei Suchaktion in Herdecke schwer verletzt

Eine Gruppe hört aus einem Wald bei Herdecke Hilferufe. Rettungskräfte beginnen eine große Suchaktion. Ein Hilfsbedürftiger wird nicht gefunden, doch ein Feuerwehrmann wird schwer verletzt.

Wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete, hatte eine Gruppe am Freitag Hilferufe aus einem Waldgebiet gehört. Immer mehr Rettungskräfte kamen zusammen, um das unwegsame Gelände an einem Hang nahe der Ruhr abzusuchen, bis hin zu einem Hubschrauberteam der Polizei mit einer Wärmbildkamera.

Im Verlauf der Suche verletzte sich ein Feuerwehrmann beim Übersteigen eines Zaunes so schwer an der Hand, dass er zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik nach Dortmund gebracht werden musste. Er werde aber vermutlich keine bleibenden Schäden zurückbehalten.

Der Mensch, dessen Hilferuf alles ausgelöst hatte, wurde nicht gefunden. Noch am Abend wurde die Suche abgebrochen.

(lsa/lnw)