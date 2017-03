In Mönchengladbach-Neuwerk hat es am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Suche nach dem Tatverdächtigen aus Herne gegeben. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass sich Marcel Heße in der Stadt aufhalten könnte. Die Beamten prüfen derzeit noch ein in Internetforen aufgetauchtes Foto, das den 19-Jährigen am Hauptbahnhof zeigen könnte. Auch dort fand ein Einsatz statt, allerdings bereits am Mittwochabend und nicht wie zunächst berichtet am Donnerstag.

Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet, die Heße in Neuwerk in der Klinik gesehen haben will. Nachdem das Krankenhaus mehrere Stunden durchsucht wurde, beendeten die Beamten den Einsatz um kurz nach 13 Uhr. Ein Mann habe dem Gesuchten sehr ähnlich gesehen, hieß es. Laut Polizei handele es sich bei der Person, die dort gesehen wurde, aber definitiv nicht um den Gesuchten.

Kinder sollen nicht alleine nach Hause gehen

FOTO: dpa, hjb

FOTO: dpa, hjb

Zwar wurde das Krankenhaus nicht evakuiert, jedoch durfte zwischenzeitlich niemand herein oder heraus. In der Klinik lief der Betrieb jedoch so weit wie möglich weiter. Neben der Klinik ist ein Kindergarten, Kinder durften nicht ins Freie. Die Grundschule Uedding informierte Eltern darüber, dass sie ihre Kinder zum regulären Schulschluss abholen sollen und dass darauf geachtet werden soll, dass kein Kind alleine nach Hause geht. Auch im benachbarten Viersen achteten Lehrer darauf, dass Kinder nicht alleine nach Hause gehen.

Am Mittag wurde bekannt, dass sich noch weitere Zeugen aus Mönchengladbach bei der Polizei gemeldet haben. Sie wollen Heße in mehreren Geschäften in Mönchengladbach gesehen haben, unter anderem im Karstadt in Rheydt und an der Trabrennbahn.

Hunderte Hinweise aus der Bevölkerung

"Wir haben inzwischen mehrere hundert Hinweise erhalten", sagte eine Sprecherin der Polizei Dortmund, welche die Ermittlungen übernommen hat. "Wir gehen jedem Foto, jedem Textbaustein nach und prüfen es." Derzeit sei die Polizei in verschiedenen Städten im Einsatz nach entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung.

So lief am Morgen etwa ein Einsatz im Siegerland, bei dem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Auch in Düsseldorf-Benrath gab es am Morgen zwischen sieben und acht Uhr einen Einsatz wegen Hinweisen zu Heße. Laut Polizei hat sich das aber als falsch herausgestellt. In der Nacht zu Donnerstag gab es zudem in Herne einen weiteren Großeinsatz. Spezialkräfte der Polizei, unterstützt von einem Hubschrauber, gingen dort einem Hinweis nach.

Polizei veröffentlicht Foto von einem Hund

Nach Angaben der Polizeisprecherin haben sich bislang Hinweise, wonach der Tatverdächtige eine Frau in seine Gewalt gebracht und ermordet haben soll, noch nicht bestätigt. Es könne aber nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.

Am Donnerstagmorgen hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich Marcel Heße möglicherweise an der rechten Hand verletzt haben könnte. "Wir können nicht sagen, ob dies der Fall ist und wie schwer, aber es kann sein, dass er sich Hilfe geholt hat." Daher bittet die Polizei weiter um Zeugenhinweise.

Außerdem veröffentlichte die Polizei das Foto eines Hundes. Sie fragte, wer Angaben zu dessen Besitzer machen könne. "Das könnte uns in unseren Ermittlungen ein Stück voranbringen", sagte eine Sprecherin. Wie der Hund mit Tat oder dem mutmaßlichen Täter in Verbindung steht, sagte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

FOTO: dpa, mku hjb

Hinweise nimmt die zuständige Mordkommission unter der Rufnummer 0234 909 4244 entgegen.

Die Polizei fahndet inzwischen bundesweit nach Marcel Heße. Der 19-Jährige wird als etwa 1,75 Meter groß mit einer sehr schlanker Statur beschrieben. Er ist demnach Brillenträger und hat kurze, blonde Haare. Er gilt als gefährlich. Wer ihn sieht, sollte ihn laut Polizei nicht ansprechen, sondern sich bei den Beamten melden.

Neunjähriger durch mehrere Messerstiche getötet

Marcel Heße ist seit Montagabend auf der Flucht und hat angedeutet, dass er weitere Verbrechen verüben könnte. Im Internet tauchen immer wieder Bilder auf, die ihn auf seiner Flucht zeigen sollen.

Der 19-Jährige soll den neun Jahre alten Nachbarsjungen erstochen haben, Fotos von dem Verbrechen soll er danach online verbreitet haben. Er soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben, sagte der Anwalt der Familie, Reinhard Peters, der dpa. Der 19-Jährige sei herübergekommen und habe gefragt, ob der Junge eine Leiter halten könne. Das Obduktionsergebnis bestätigte laut Polizei, dass der Neunjährige durch mehrere Messerstiche getötet wurde.

mit Material von der Nachrichtenagentur dpa

Was wir zum Fall des getöteten Neunjährigen wissen, haben wir hier zusammengetragen.

Wie Nachbarn den Tatverdächtigen beschreiben, können Sie hier nachlesen.