Der mutmaßliche Kindermörder von Herne hat nach seiner Festnahme ausgesagt. "Er hat sich in der Nacht bei der Polizei zur Sache eingelassen", sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen am Freitag. Inzwischen wissen die Ermittler mehr über den zweiten Toten.

Marcel H. soll am Freitag noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 19-Jährige war am Donnerstagabend nach drei Tagen auf der Flucht in Herne festgenommen worden. Er wird verdächtigt, den neunjährigen Jaden in einer ehemaligen Bergbausiedlung in Wanne erstochen zu haben. Das Kind war am Montagabend im Keller des Hauses von Marcel H. gefunden worden.

Die Ermittler fanden am Donnerstagabend in einer Wohnung in Herne eine weitere Leiche. Die Spurensicherung ist auch am Freitag vor Ort. In weißen Schutzanzügen und mit Mundschutz betraten am Vormittag mehrere Kriminaltechniker das Mehrfamilienhaus, in dem die Leiche gefunden wurde. Inzwischen steht fest, dass der Tote ein junger Bewohner der Stadt.

FOTO: dpa, mku hjb

Passanten äußerten sich erleichtert darüber, dass der gesuchte mutmaßliche Kindermörder gefasst wurde. "Es hat uns alle betroffen", sagte eine 40 Jahre alte Frau. Sie habe selbst zwei Kinder. Sie habe in den vergangenen Tagen ihre Schicht umgelegt, um ihre 12 und 14 Jahre alten Kinder persönlich zur Schule begleiten zu können.

Marcel H. hatte sich am Donnerstagabend in einem Imbiss in Herne gestellt. Die Polizei nahm ihn fest und bestätigte später seine Identität. Für Freitagnachmittag ist für 16 Uhr eine Pressekonferenz in Dortmund angekündigt.

(dpa/heif)