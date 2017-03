An dieser Stelle beenden wir unser Live-Blog.



Wir fassen zusammen: Marcel H. scheiterte vor seinen Taten mit zwei Suizidversuchen. Dann entschied er sich laut Geständnis, einen Mord zu begehen und lockte das erste Opfer in seine Wohnung. Beim zweiten Opfer handelte es sich um einen 22-jährigen Mann, den H. flüchtig kannte. Als Auslöser für die Morde nennt H. Frust über eine abgelehnte Bewerbung bei der Bundeswehr und fehlendes Internet in seiner neuen Wohnung.