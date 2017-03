Das teilte die Bochumer Polizei am frühen Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mit. "Die Lage ist noch diesselbe wie am Dienstagabend", sagte ein Sprecher. Auch ist weiterhin unklar, ob es ein weiteres Opfer gibt.

"Wir nehmen jeden Hinweis ernst", sagte ein Sprecher. Weitere Dienstellen wie das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt mit seinen Internetexperten seien in die Ermittlungen eingebunden. Nach dem 19-Jährigen werde auch bundesweit gefahndet. Es gebe aber keine Anhaltspunkte, dass er sich nicht mehr in Nordrhein-Westfalen aufhalte.

Am Dienstagabend war die Polizei zunächst in erhöhter Alarmbereitschaft, weil ein weiteres Chatprotokoll aufgetaucht sein soll, das möglicherweise dem flüchtigen 19-jährigen Marcel Heße zugerechnet werden kann. Darin soll er eine weitere Tat angekündigt haben. Er habe eine Frau in seine Gewalt gebracht und soll sie gefoltert haben, um an Bank-, Computer- und Telefondaten zu kommen. Ob die Nachricht echt ist, konnte die Polizei nicht mit letzter Sicherheit sagen. Die Gefahrenlage mache es aber nötig, die Nachrichten ernstzunehmen. Die Beamten erbitten Hinweise, falls jemand eine Frau vermisst oder etwas Ungewöhnliches beobachtet.

Marcel Heße steht in dem Verdacht, einen neunjährigen Nachbarsjungen am Montagabend erstochen zu haben. Anschließend soll er mit der Leiche des kleinen Jungen posiert und Fotos davon ins sogenannte Darknet gestellt haben. Ein Bekannter soll daraufhin die Polizei informiert haben. Die Beamten fanden am Montagabend die Leiche des Jungen in einem Reihenhaus in Herne.

Mutmaßlicher Täter und Opfer hatten Tür an Tür gewohnt. Die ehemalige Bergbausiedlung liegt direkt am Rhein-Herne-Kanal unweit des für seine Kirmes bekannten Herner Ortsteils Crange. Die stillgelegte Zeche "unser alter Fritz" ist nur wenige hundert Meter entfernt.

Welches Motiv Marcel Heße gehabt haben könnte, um den Jungen zu töten, ist bislang nicht bekannt. Bislang ist Heße nicht straffällig geworden, teilte die Polizei mit. Bekannte und Nachbarn beschreiben Heße als stillen, zurückgezogenen Menschen, der oft alleine unterwegs gewesen sei und oft Flecktarnkleidung getragen habe. Die Polizei rät Menschen, die Marcel Heße antreffen, ihn nicht anzusprechen, sondern sofort den Notruf zu wählen. Die Mordkommission hat außerdem unter der Rufnummer 0234 / 909-4244 ein Telefon für Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort von Marcel Heße eingerichtet.

